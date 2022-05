Crisi alimentare, raddoppia il numero delle persone in difficoltà. Dal Covid alla guerra, cause e numeri di un’emergenza globale (Di giovedì 19 maggio 2022) Ieri, 18 maggio, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha messo in guardia dai «devastanti effetti» della Crisi alimentare che «il cambiamento climatico, il Covid» e ora «la guerra in Ucraina» stanno innescando. Una Crisi che sta «mettendo a repentaglio la sicurezza alimentare di decine di milioni di persone». Dall’inizio dell’anno, il prezzo del grano è aumentato del 53%, ed è bastato l’annuncio del blocco delle esportazioni dal parte dell’India per farlo salire di un altro 6% lo scorso 16 maggio. L’aumento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti alimentari è però solo una delle conseguenze della guerra sulla catena di approvvigionamento del cibo. La gravità della ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Ieri, 18 maggio, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha messo in guardia dai «devastanti effetti» dellache «il cambiamento climatico, il» e ora «lain Ucraina» stanno innescando. Unache sta «mettendo a repentaglio la sicurezzadi decine di milioni di». Dall’inizio dell’anno, il prezzo del grano è aumentato del 53%, ed è bastato l’annuncio del bloccoesportazioni dal parte dell’India per farlo salire di un altro 6% lo scorso 16 maggio. L’aumento dei prezzimaterie prime e dei prodotti alimentari è però solo unaconseguenze dellasulla catena di approvvigionamento del cibo. La gravità della ...

