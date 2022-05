Psg, Verratti ai tifosi: “Basta fischiarci. Sembra di non star giocando in casa” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il centrocampista del Psg, Marco Verratti, ha parlato dei tifosi francesi a Le Parisien. Ecco le sue parole: “I tifosi hanno il diritto di fischiare ma non durante la partita. Durante la partita dobbiamo essere uniti. A volte Sembrava che non stessimo giocando in casa, è difficile da capire. Abbiamo bisogno dei tifosi e ci sono altri modi per far capire la rabbia. Possiamo parlare per esempio. Prima di giocare a calcio ero tifoso del Pescara. Non abbiamo mai vinto uno Scudetto, abbiamo sempre faticato a non retrocedere ma mi sono divertito anche se perdevamo spesso. Penso che la loro rabbia non sia solo per i risultati. Il Real Madrid ha portato alla luce tutto ciò perché all’inizio della stagione c’erano grandi aspettative. Leonardo e Nasser Al-Khelaïfi hanno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il centrocampista del Psg, Marco, ha parlato deifrancesi a Le Parisien. Ecco le sue parole: “Ihanno il diritto di fischiare ma non durante la partita. Durante la partita dobbiamo essere uniti. A volteva che non stessimoin, è difficile da capire. Abbiamo bisogno deie ci sono altri modi per far capire la rabbia. Possiamo parlare per esempio. Prima di giocare a calcio ero tifoso del Pescara. Non abbiamo mai vinto uno Scudetto, abbiamo sempre faticato a non retrocedere ma mi sono divertito anche se perdevamo spesso. Penso che la loro rabbia non sia solo per i risultati. Il Real Madrid ha portato alla luce tutto ciò perché all’inizio della stagione c’erano grandi aspettative. Leonardo e Nasser Al-Khelaïfi hanno ...

