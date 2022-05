Mourinho | Roma | campionato duro tra errori arbitrali e calendario

Advertising

OfficialASRoma : Spina dal primo minuto! ???? ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaVenezia ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ??… - sportface2016 : +++#Zeman risponde a #Mourinho: 'Lui in finale di #ConferenceLeague? Segno che quella coppa è di basso livello'+++ #Roma - capuanogio : ?? I Friedkin pronti ad accontentare #Mourinho e a portare #Dybala alla #Roma. Dopo le telefonate informali c'è sta… - figliodelvesuv2 : Ancora una volta dimostra di essere il n 1,non solo prende un botto di soldi,in campionato ha fatto ridere(6/7 post… - napolimagazine : ROMA - Mourinho: 'La finale di Conference League è la più importante della mia carriera' -

...continua a lavorare a due giorni dall'ultima sfida di campionato contro i granata e a una settimana dalla finale di Conference League contro il Feyenoord. Questa mattina il tecnico José...... 'Va rivisto il protocollo, c'è troppa confusione'E qui entra in gioco anche, con tutto il ... Nel finale di stagione lente d'ingrandimento anche sugli arbitri, con cui laspesso è entrata ..."Storia e prestigio delle competizioni sono ovviamente diverse, ma questa per me è la più importante di tutte perché le altre sono già state giocate, mentre questa bisogna giocarla". Nel media day in ...José Mourinho ha scelto il regista da acquistare durante il prossimo mercato della Roma. Il prescelto è Maxime Lopez del Sassuolo, centrocampista cresciuto tantissimo in questa stagione tanto da ...