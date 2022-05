Investe 370mila euro in Bitcoin, ma è una truffa: prof universitario perde tutti i suoi risparmi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Era convinto che l’investimento di migliaia e migliaia di euro in Bitcoin e altre criptovalute fosse fruttuoso, ma non sapeva di essere caduto nella rete di alcuni truffatori. Alla fine, un professore universitario di 66 anni, residente a Padova, dopo aver perso tutti i risparmi, ha deciso di rivolgersi ad un avvocato. La denuncia ha portato all’apertura di un’inchiesta per truffa, a carico di una banda che opera in ambito europeo tramite il phishing. A raccontare la vicenda è Il Gazzettino. L’uomo, assistito dall’avvocato Alessandro Zanonato, era caduto in un falso annuncio di un noto quotidiano nazionale in cui si vedeva il famoso chef Antonino Cannavacciuolo (assolutamente estraneo ai fatti) sostenere di aver ricavato grandi ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 18 maggio 2022) Era convinto che l’investimento di migliaia e migliaia diine altre criptovalute fosse fruttuoso, ma non sapeva di essere caduto nella rete di alcunitori. Alla fine, unessoredi 66 anni, residente a Padova, dopo aver perso, ha deciso di rivolgersi ad un avvocato. La denuncia ha portato all’apertura di un’inchiesta per, a carico di una banda che opera in ambitopeo tramite il phishing. A raccontare la vicenda è Il Gazzettino. L’uomo, assistito dall’avvocato Alessandro Zanonato, era caduto in un falso annuncio di un noto quotidiano nazionale in cui si vedeva il famoso chef Antonino Cannavacciuolo (assolutamente estraneo ai fatti) sostenere di aver ricavato grandi ...

