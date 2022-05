Fedele: “Do un consiglio a De Laurentiis, vedi il Napoli” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Enrico Fedele parla a Radio Marte del Napoli e di una possibile cessione di cui oramai si parla da tempo. L’ex manager a Radio Marte ha detto: “Ho incontrato De Laurentiis domenica mattina, non parlavo con lui da tempo. E’ molto preparato rispetto al passato. Lui ama il Napoli, sono rimasto ben impressionato e ha idee precise per il futuro. Gli ho rinnovato il mio desiderio: fare qualcosa per i giovani del Napoli. De Laurentiis non farà mai una gestione tipo Milan, sarà sempre lui a vigilare“. Poi Fedele ha aggiunto: “Come se il Napoli fosse una moglie o una figlia da cui non vuole straccare il cordone ombelicale. In questo calcio non ci sono giocatori incedibili, però che il Napoli abbia bisogno d’esperienza non è una novità. Vorrei ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Enricoparla a Radio Marte dele di una possibile cessione di cui oramai si parla da tempo. L’ex manager a Radio Marte ha detto: “Ho incontrato Dedomenica mattina, non parlavo con lui da tempo. E’ molto preparato rispetto al passato. Lui ama il, sono rimasto ben impressionato e ha idee precise per il futuro. Gli ho rinnovato il mio desiderio: fare qualcosa per i giovani del. Denon farà mai una gestione tipo Milan, sarà sempre lui a vigilare“. Poiha aggiunto: “Come se ilfosse una moglie o una figlia da cui non vuole straccare il cordone ombelicale. In questo calcio non ci sono giocatori incedibili, però che ilabbia bisogno d’esperienza non è una novità. Vorrei ...

