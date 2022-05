Capelli blu e birre al fresco: Marco Negri segue la finale così (Di mercoledì 18 maggio 2022) Marco Negri, ex attaccante dei Rangers, ha mostrato ai suoi follower come si è preparato per la finale di Europa League della sua ex squadra contro l'Eintracht Francoforte. Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 18 maggio 2022), ex attaccante dei Rangers, ha mostrato ai suoi follower come si è preparato per ladi Europa League della sua ex squadra contro l'Eintracht Francoforte.

Advertising

LaPiramide__ : Ragazzœ dai capelli blu mi sorride. Addio. - micaellalla : RT @l_bionda: Non è una corazza. È solo un fiore blu tra i capelli. - tconnqr : NO MIA VIMBA CON I CAPELLI LUNGHI BUONDI GLI OCCHIONI BLU LE LABBRA ROSSE MA SEI UNA PRINCIPESSA MI FAI PIANGERE - nomatter00__ : comeback dei bangtan tutti con i capelli blu. - abludancer : RT @l_bionda: Non è una corazza. È solo un fiore blu tra i capelli. -