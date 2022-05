Capasa | «La moda continui a lanciare un messaggio di speranza»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 maggio 2022) «Quello che ci aspetta è una Fashion Week che vede tanti grandi ritorni e molti nuovi arrivi, a dimostrazione del fatto che Milano continua a essere una capitale dellaviva e attraente per un pubblico internazionale». Questa mattina, il presidente del CNMI Carlo, insieme all’assessore per lo Sviluppo economico di Milano, Alessia Cappello, ha presentato il calendario delle prossime sfilate maschili, previste dal 17 al 21 giugno. La settimana si aprirà venerdì 17 giugno, alle ore 17.30, con la presentazione di Kiton. A inaugurare le sfilate in presenza sarà invece Dsquared2, cui seguiranno 1017 Alyx 9SM, Family First e Billionaire, di ritorno nel calendario milanese dopo anni d’assenza. Questa edizione segna anche il ritorno di Moschino (in programma domenica 19 alle 17) e Versace (sabato 18 alle ore 20), entrambi con sfilate in presenza. In ...