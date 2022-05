Buckingham Palace, la regina Elisabetta è molto preoccupata: cosa sta accadendo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Da Buckingham Palace, la regina Elisabetta si mostra decisamente preoccupata per ciò che sta accadendo: tutto quello che c’è da sapere La regina Elisabetta II è ricomparsa in pubblico, dopo quasi due mesi, per alcune delle cerimonie con cui si celebra il Giubileo di Platino della sovrana. La sera del 16 maggio, la regina è comparsa alla serata di chiusura del Royal Windsor Horse Show. Durante lo spettacolo, è stata organizzata una sfilata storica, dove Helen Mirenn ha impersonato la Elisabetta I Tudor. La regina Elisabetta, il principe Carlo ed il principe William (screenshot)C’è stato anche un attimo di commozione per la regina, quando la nipote, ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 18 maggio 2022) Da, lasi mostra decisamenteper ciò che sta: tutto quello che c’è da sapere LaII è ricomparsa in pubblico, dopo quasi due mesi, per alcune delle cerimonie con cui si celebra il Giubileo di Platino della sovrana. La sera del 16 maggio, laè comparsa alla serata di chiusura del Royal Windsor Horse Show. Durante lo spettacolo, è stata organizzata una sfilata storica, dove Helen Mirenn ha impersonato laI Tudor. La, il principe Carlo ed il principe William (screenshot)C’è stato anche un attimo di commozione per la, quando la nipote, ...

infoitcultura : 'Resta paralizzata': dramma a Buckingham Palace | Ci mancava solo questa - infoitcultura : «Sono stati Meghan e Harry a chiedere di non affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace» - SilentlyFlowers : Hanno rotto l’anima pure loro due «Sono stati Meghan e Harry a chiedere di non affacciarsi dal balcone di Bucking… - giopge : I media americani che si preoccupano della salute di #Putn e #XiJinping mi fanno tenerezza. Fanno di tutto per dist… - candidoporzus : Parlare di giustizia sociale in Europa, pensando agli europei quali vittime, è come lamentarsi da dentro Buckingham… -