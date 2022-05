Ucraina, al via la missione del “ministro degli esteri” vaticano a Kiev: “Dialogo per ristabilire la pace” (Di martedì 17 maggio 2022) Città del vaticano – Il ’ministro degli esteri’ del vaticano in procinto di visitare i luoghi colpiti dalla guerra per portare la vicinanza del Papa e della Santa Sede. Da domani prenderà il via la missione del segretario per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher. In un tweet della Segreteria di Stato si annuncia il viaggio in Ucraina del presule in occasione del 30esimo anniversario dei rapporti diplomatici con il Paese est europeo: “Un viaggio per riaffermare l’importanza del Dialogo per ristabilire la pace”. Gallagher andrà a Leopoli e a Kiev. Domani ci sarà l’incontro con monsignor Igor Vozniak, arcivescovo greco-cattolico di Leopoli, quindi la visita in una struttura di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 17 maggio 2022) Città del– Il ’’ delin procinto di visitare i luoghi colpiti dalla guerra per portare la vicinanza del Papa e della Santa Sede. Da domani prenderà il via ladel segretario per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher. In un tweet della Segreteria di Stato si annuncia il viaggio indel presule in occasione del 30esimo anniversario dei rapporti diplomatici con il Paese est europeo: “Un viaggio per riaffermare l’importanza delperla”. Gallagher andrà a Leopoli e a. Domani ci sarà l’incontro con monsignor Igor Vozniak, arcivescovo greco-cattolico di Leopoli, quindi la visita in una struttura di ...

