Sassuolo, Dionisi: “Contro il Milan faremo del nostro meglio” (Di martedì 17 maggio 2022) “Sarà una partita molto stimolante Contro la squadra più forte del campionato e che è in testa alla classifica con merito. Affronteremo il Milan cercando di fare del nostro meglio. Gare così si preparano facilmente“. Così Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, a parlato a margine di un convegno su ‘Generazione S’, iniziativa del club neroverde partito un anno fa. Al Mapei Stadium, i rossoneri di pioli si giocheranno lo scudetto: servirà una vittoria o un pareggio, ma i neroverdi non scendono in campo per presenziare. Queste sono le gare “che tutti sognano di giocare. Puntiamo a finire bene il campionato e che vinca il migliore“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) “Sarà una partita molto stimolantela squadra più forte del campionato e che è in testa alla classifica con merito. Affronteremo ilcercando di fare del. Gare così si preparano facilmente“. Così Alessio, allenatore del, a parlato a margine di un convegno su ‘Generazione S’, iniziativa del club neroverde partito un anno fa. Al Mapei Stadium, i rossoneri di pioli si giocheranno lo scudetto: servirà una vittoria o un pareggio, ma i neroverdi non scendono in campo per presenziare. Queste sono le gare “che tutti sognano di giocare. Puntiamo a finire bene il campionato e che vinca il migliore“. SportFace.

