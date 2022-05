Incontro Spalletti DeLa, conferme e addii: sul tavolo le situazioni di diversi calciatori (Di martedì 17 maggio 2022) A Napoli c’è stato l’Incontro tra Spalletti e De Laurentiis per parlare di progetti e mercato: tra conferme e addii In questi giorni c’è stato un Incontro tra Spalletti e De Laurentiis per parlare del futuro del Napoli. Sul tavolo alcune situazioni di giocatori e il progetto che l’allenatore intende portare avanti. Per il tecnico saranno fondamentali le conferme della spina dorsale della squadra: Ospina, Koulibaly e Anguissa. Poi si dovrà lavorare anche ai rinnovi di Fabian Ruiz, Mertens e Meret, oltre ad un rinforzo a sinistra. In avanti la situazione di Osimhen è in stand by, perché dovesse arrivare una super offerta dall’Inghilterra si potrebbe anche pensare di cederlo e virare su Scamacca. Lo scrive il Corriere dello ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) A Napoli c’è stato l’trae De Laurentiis per parlare di progetti e mercato: traIn questi giorni c’è stato untrae De Laurentiis per parlare del futuro del Napoli. Sulalcunedi giocatori e il progetto che l’allenatore intende portare avanti. Per il tecnico saranno fondamentali ledella spina dorsale della squadra: Ospina, Koulibaly e Anguissa. Poi si dovrà lavorare anche ai rinnovi di Fabian Ruiz, Mertens e Meret, oltre ad un rinforzo a sinistra. In avanti la situazione di Osimhen è in stand by, perché dovesse arrivare una super offerta dall’Inghilterra si potrebbe anche pensare di cederlo e virare su Scamacca. Lo scrive il Corriere dello ...

Advertising

CalcioNews24 : Incontro #Spalletti #DeLaurentiis per progettare il futuro ?? - sportli26181512 : La lista di Spalletti per ADL: in cima c'è Koulibaly nuovo capitano: La lista di Spalletti per ADL: in cima c'è Kou… - infoitsport : CorSport: incontro Adl-Spalletti. Il tecnico chiede la conferma di Ospina, Koulibaly e Anguissa - ilNapolista - napolista : CorSport: incontro Adl-Spalletti. Il tecnico chiede la conferma di Ospina, Koulibaly e Anguissa L’allenatore vuole… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - In programma un incontro tra ADL, Giuntoli e Spalletti: si deciderà il futuro -