Audiweb | ilFattoquotidiano it terzo tra i quotidiani più letti online a marzo 2022

(Di martedì 17 maggio 2022) Sono stati rilasciati dai dati relativi al traffico di. Anche per questo mese,.it si piazza alposto per utenti giornalieri tra i siti deiin edicola, subito dopo La Repubblica e Il Corriere della Sera. La testata diretta da Peter Gomez ha infatti registrato una media di 1.981.140 utenti unici e 4.842.000 di pagine viste al giorno, superando per utenti giornalieri anche La Gazzetta dello Sport, al netto delle partnership chiamate TAL. Ecco la classifica deicon versione cartacea a: UTENTI UNICI MEDIA GIORNALIERA La Repubblica 3.524.434Corriere della Sera 3.441.060Il Fatto Quotidiano 1.981.140Il Giornale 1.889.360La Gazzetta dello Sport 1.571.949Il Messaggero ...