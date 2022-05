Ultime Notizie – 730 precompilato 2022, dichiarazione redditi: date da segnare (Di lunedì 16 maggio 2022) E’ tempo di dichiarazione dei redditi. A partire da lunedì 23 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate metterà infatti a disposizione il 730 precompilato. Tuttavia, fino al 30 maggio si potrà soltanto visualizzare la propria dichiarazione precompilata. Dal 31 maggio invece sarà possibile accedere al 730 precompilato (con Spid, Carta nazionale dei servizi oppure Carta d’identità elettronica), e procedere con: – la modifica dei dati; – l’integrazione delle informazioni; – l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Si può anche decidere di accettare il modello 730 precompilato e trasmetterlo alle Entrate senza effettuare modifiche. Il calendario della dichiarazione dei redditi ha altre quattro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) E’ tempo didei. A partire da lunedì 23 maggiol’Agenzia delle Entrate metterà infatti a disposizione il 730. Tuttavia, fino al 30 maggio si potrà soltanto visualizzare la propriaprecompilata. Dal 31 maggio invece sarà possibile accedere al 730(con Spid, Carta nazionale dei servizi oppure Carta d’identità elettronica), e procedere con: – la modifica dei dati; – l’integrazione delle informazioni; – l’invio dellaall’Agenzia delle Entrate. Si può anche decidere di accettare il modello 730e trasmetterlo alle Entrate senza effettuare modifiche. Il calendario delladeiha altre quattro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : COVID | Sono 27.162 i casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime so… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - junews24com : Pogba Juve, la numero 10 e non solo: due motivi per rifiutare il PSG. Ultime - - FulvioGiordano : RT @romatoday: Bonus auto, oggi si parte: come avere 5.000 euro di sconto - NuclearObserver : Ultime Notizie del 16 Maggio 2022 Versione UltraHD: -