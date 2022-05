Roland Garros 2022, Jannik Sinner testa di serie a Parigi. Possibili avversari in vista del sorteggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Comincia di fatto quest’oggi con la prima giornata delle qualificazioni il Roland Garros 2022, secondo Slam stagionale e unico Major in programma sulla terra rossa. Grande attesa a Parigi per uno degli appuntamenti più importanti e prestigiosi del panorama tennistico globale, con i tabelloni principali di singolare che scatteranno ufficialmente domenica 22 maggio. L’Italia, anche a causa del forfait di Matteo Berrettini, si aggrappa principalmente a Jannik Sinner per provare a raggiungere le fasi conclusive del torneo maschile. Ad oggi (il seeding verrà stabilito in base al ranking ATP odierno) il giovane altoatesino sarebbe testa di serie n.11, anche se potrebbe scalare magari una posizione nel caso in cui almeno uno dei big dovesse ritirarsi prima ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Comincia di fatto quest’oggi con la prima giornata delle qualificazioni il, secondo Slam stagionale e unico Major in programma sulla terra rossa. Grande attesa aper uno degli appuntamenti più importanti e prestigiosi del panorama tennistico globale, con i tabelloni principali di singolare che scatteranno ufficialmente domenica 22 maggio. L’Italia, anche a causa del forfait di Matteo Berrettini, si aggrappa principalmente aper provare a raggiungere le fasi conclusive del torneo maschile. Ad oggi (il seeding verrà stabilito in base al ranking ATP odierno) il giovane altoatesino sarebbedin.11, anche se potrebbe scalare magari una posizione nel caso in cui almeno uno dei big dovesse ritirarsi prima ...

Advertising

WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - pietrogal : @paolobertolucci C'è il giovane astro spagnolo pronto a vincere, a mio modestissimo parere da appassionato, il Rola… - Gazzetta_it : #Djokovic dopo Roma vuole conquistare anche Parigi: sarebbe la prima volta - darksa0irse : Oggi la qualificazione dei pischelletti italiani al Roland Garros - 5_pinin : RT @WeAreTennisITA: DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0 7-6.… -