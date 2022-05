Problemi mentali nei giovani a causa dello smartphone, lo studio (Di lunedì 16 maggio 2022) Gli smartphone e gli altri dispositivi connessi ad Internet esercitano una grande influenza sulle menti dei più giovani: questo potevamo immaginarlo, ma adesso c’è uno studio che lo conferma. Il team di Sapien Labs ha dimostrato quanto lo smartphone sia responsabile di un crescente declino della salute mentale dei giovani adulti, nella fascia d’età compresa tra i 18 ed i 24 anni. Prima del suo arrivo, un ragazzo di 18 anni avrebbe trascorso dalle 15 mila alle 25 mila ore in interazione con i suoi coetanei e la sua famiglia, mentre adesso il dato è sceso ad un intervallo compreso tra le 1500 ed le 5 mila ore. Un crollo a dir poco vertiginoso, che deve senz’altro allarmare: Tara Thiagarajan, Chief Scientist di Sapien Labs, ha fatto sapere che una simile riduzione delle interazioni sociali impedisce ai ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Glie gli altri dispositivi connessi ad Internet esercitano una grande influenza sulle menti dei più: questo potevamo immaginarlo, ma adesso c’è unoche lo conferma. Il team di Sapien Labs ha dimostrato quanto losia responsabile di un crescente declino della salute mentale deiadulti, nella fascia d’età compresa tra i 18 ed i 24 anni. Prima del suo arrivo, un ragazzo di 18 anni avrebbe trascorso dalle 15 mila alle 25 mila ore in interazione con i suoi coetanei e la sua famiglia, mentre adesso il dato è sceso ad un intervallo compreso tra le 1500 ed le 5 mila ore. Un crollo a dir poco vertiginoso, che deve senz’altro allarmare: Tara Thiagarajan, Chief Scientist di Sapien Labs, ha fatto sapere che una simile riduzione delle interazioni sociali impedisce ai ...

