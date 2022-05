Non è l’Arena: “Da voi solo isterismi”, attacco feroce ai talk show di La7 [VIDEO] (Di lunedì 16 maggio 2022) Il giornalista seduto in studio attacca i programmi di La7 e ne salva solo uno. Critiche asprissime per tutti. Minoli e Giletti, Non è l’Arena (La7 screenshot)Quello che è successo in diretta a poche ore fa a Non è l’Arena ha dell’incredibile. L’ospite seduto sulla sedia ha criticato lo stesso programma dal quale parlava. Vediamo insieme che cosa è successo in diretta nel programma di La7. Massimo Giletti ha condotto una nuova puntata in diretta di Non è l’Arena e in apertura ha intervistato il giornalista Giovanni Minoli. La lunga intervista dedicata al giornalista e autore televisivo è stata molto interessante, ma non sono mancate critiche asprissime addirittura nei confronti dello stesso programma dal quale ha parlato. Minoli è un grande professionista e, incalzato da Massimo Giletti sul fatto che non fosse ancora ... Leggi su specialmag (Di lunedì 16 maggio 2022) Il giornalista seduto in studio attacca i programmi di La7 e ne salvauno. Critiche asprissime per tutti. Minoli e Giletti, Non è(La7 screenshot)Quello che è successo in diretta a poche ore fa a Non èha dell’incredibile. L’ospite seduto sulla sedia ha criticato lo stesso programma dal quale parlava. Vediamo insieme che cosa è successo in diretta nel programma di La7. Massimo Giletti ha condotto una nuova puntata in diretta di Non èe in apertura ha intervistato il giornalista Giovanni Minoli. La lunga intervista dedicata al giornalista e autore televisivo è stata molto interessante, ma non sono mancate critiche asprissime addirittura nei confronti dello stesso programma dal quale ha parlato. Minoli è un grande professionista e, incalzato da Massimo Giletti sul fatto che non fosse ancora ...

