Netflix | è rivoluzione | non più solo streaming Dove sbarca

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 16 maggio 2022) Nuova idea diche è pronta are in un nuovo mondo e a concorrere con altri colossi: la decisioneha in mente un’altra idea per ampliare il suo dominio nel mercato dello. Infatti l’azienda di Reed Hastings è pronto ad entrare nel mondo delle live stream, sfidando quindi Twitch: cosa sta succedendo. La nuova strategia per il colosso dellovideo (Via Screenshot)Il mondo del liveè pronto ad essere stravolto dall’annuncio dell’ultima ora. Infatti a breve il mondo dell’intrattenimento non sarà più lo stesso, conche adesso starebbe pensando di aprirsi al live. Quindi potrete ben capire che si tratta di unaimportante per il popolare servizio ...