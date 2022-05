La Roma studia un centrocampista di Serie A (Di lunedì 16 maggio 2022) In cerca di un centrocampista per la prossima stagione, la Roma sta studiando il profilo di Maxime Lopez del Sassuolo. A riportarlo è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) In cerca di unper la prossima stagione, lastando il profilo di Maxime Lopez del Sassuolo. A riportarlo è...

Advertising

with_hvnter : letteralmente ho bisogno di gente folle e spensierata, c’è un concerto in Calabria? ok andiamo. uno a Roma? vabbe d… - StefanoFrigeri9 : @guglielmotim @cigno73 Roma Milan la partita è iniziata al 70. Dopo una espulsione inventata. Studia capra ignorante - AlessandroDeD14 : @AntonelloAng @MGBasolu @AIA_it @juventusfc Certo che é reato se lecdai aí direttori di gara! I passaporti furono… - alelmail : @HBritaly @a_meluzzi @homefar2001 Una cosa divertente per chi studia le profezie è che i 'veggenti'molto antichi sc… - infoitsport : Dybala, la Roma fissa un incontro e studia il grande colpo -