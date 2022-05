Ilona Staller, la proposta choc per fermare la guerra: “Se**o con Putin” (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilona Staller, reduce dalla sua esperienza a “L’Isola dei Famosi”, ha lanciato un messaggio a Vladimir Putin. Cicciolina ha offerto le sue prestazioni al presidente russo in cambio della pace. Ilona Staller, il messaggio di pace per Vladimir Putin Nelle scorse ore, l’ex porno star ha postato un messaggio direttamente rivolto a Vladimir Putin, sul suo profilo Instagram. La donna ha proposto al presidente russo uno scambio e lo ha fatto con estrema schiettezza. “Il mio messaggio di pace contro la guerra è per il presidente russo Putin: mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina e per il popolo russo!” . Poi una serie di ashthag: #love #nowar. Il post ovviamente ha fatto molto discutere. In tantissimi non hanno ... Leggi su tvzap (Di lunedì 16 maggio 2022), reduce dalla sua esperienza a “L’Isola dei Famosi”, ha lanciato un messaggio a Vladimir. Cicciolina ha offerto le sue prestazioni al presidente russo in cambio della pace., il messaggio di pace per VladimirNelle scorse ore, l’ex porno star ha postato un messaggio direttamente rivolto a Vladimir, sul suo profilo Instagram. La donna ha proposto al presidente russo uno scambio e lo ha fatto con estrema schiettezza. “Il mio messaggio di pace contro laè per il presidente russo: mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina e per il popolo russo!” . Poi una serie di ashthag: #love #nowar. Il post ovviamente ha fatto molto discutere. In tantissimi non hanno ...

