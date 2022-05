Chiellini e la Juve, 17 anni di amore: i momenti più belli, dalla B a stasera, passando per 10 anni di dominio GALLERY (Di lunedì 16 maggio 2022) La Juventus (o meglio, i tifosi della Juventus, visto che c’è ancora una gara da giocare in trasferta) ha salutato almeno sul campo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) Lantus (o meglio, i tifosi dellantus, visto che c’è ancora una gara da giocare in trasferta) ha salutato almeno sul campo...

Advertising

juventusfc : Tutti per @chiellini ?? Gli abbracci per dire quello che le parole non riescono a spiegare. #THEGR3ATCHIELLO ????… - CB_Ignoranza : Nei suoi anni alla Juve, Giorgione Chiellini, oltre ad averci sempre messo sudore ed anima in ogni partita, c’ha la… - juventusfc : ?? ???? ???????????? ?????? ????????????????! ?? Scopri la playlist di @chiellini su @SpotifyItaly ?? - zazoomblog : Juve-Lazio 2-2 ultima allo Stadium per Chiellini e Dybala - #Juve-Lazio #ultima #Stadium - ilajuve38 : RT @Il_Mago_KK: I 17 anni di Chiellini alla Juve spiegano perfettamente come la vita abbia velocità diverse, visto che mi sono passati in u… -