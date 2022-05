Cagliari | Lykogiannis via a parametro zero | l’Udinese ci prova

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il terzino greco del, lascerà i sardi a fine stagione ail colpo Secondo quanto riportato da TuttoUdinese,sarebbe interessato al terzino delCharalampos. L’esterno greco non rinnoverà il proprio accordo in scadenza con il club sardo e dunque potrà firmare a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CagliariNews24 : Cagliari Inter, Lykogiannis: goleador inaspettato ed eroe mancato - giuseppe_carrus : @Djnc78 Ottimo thread, e ieri a Cagliari puoi tranquillamente aggiungere il primo gol con Darmian che mette il gomi… - AndreaLampis : @gaiacagliari96 Io ho visto 2 cose: braccio di Darmian che tiene giù Lykogiannis e VAR che vuole il Cagliari in B,… - Amala1908__ : Pensate la felicità dei milanisti in piazza Duomo quando Lykogiannis ha fatto il gol del 1-2... Ad un certo punto c… - AndreaLampis : @Amsicora5 Invece ieri il Cagliari ha giocato bene contro una squadra 4 volte più forte due occasioni con Lykogiann… -

La moviola, le proteste delsul gol di Darmian L'episodio chiave del match è quello che ... il calciatore nerazzurro, salta più in alto diche sembra essere colpito alla nuca e ...Contro ilformato 4 - 3 - 1 - 2, Darmian da una parte e Perisic dall'altra hanno trovato autostrade. Bellanova e, i loro dirimpettai, dovevano fronteggiarli lanciati e venivano ...Il giocatore greco del Cagliari Charalampos Lykogiannis ha segnato la rete del provvisorio 1-2 per gli isolani contro l’Inter Un’altra sconfitta per il Cagliari. I giocatori di Alessandro Agostini si ...Interessante la possibilità di spinta data ai fluidificanti Bellanova e Lykogiannis, proposti spesso sulla trequarti ... Di contro c’è però un Cagliari totalmente incapace di arrivare in porta, senza ...