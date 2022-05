Al volante senza patente, poi investe una bimba di 2 anni (Di lunedì 16 maggio 2022) Una donna del Bangladesh assieme al marito era alla guida di un'auto senza aver conseguito né la patente né il foglio rosa Leggi su ilgiornale (Di lunedì 16 maggio 2022) Una donna del Bangladesh assieme al marito era alla guida di un'autoaver conseguito né lané il foglio rosa

Advertising

Lu9n3R : @k11_kaori Farò così quando avrò la voglia di rimettermi al volante. Adesso sto comodo sul sedile posteriore e mi g… - ChristianBisti : @anna_volante Difatti hanno vinto al televoto. La giuria qualificata non gli aveva dato molto punti (e la canzone,… - dottcorbelli : @Felix_il_gatto @Elmulta1 @EnzoCare2 Ho fatto 9 notti di fila dormendo sul pavimento, per non far svegliare la bada… - MarcoMassimili6 : @poliziadistato @giroditalia BUON LAVORO RAGAZZI E RAGAZZE! SEMPRE ED IMMANCABILMENTE UN IMMENSO PIACERE VEDERVI DA… - QuintoPotereV : ?? #Bari, parcheggia l'auto a Poggiofranco ma la ritrova senza volante: 'E io che pago il garage a Japigia' ?? -