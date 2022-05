Advertising

Fabiomass65 : @tempoweb Putin è malato, si prevede un colpo di stato in Russia. Xi Jinping è malato si prevede un colpo di stato in Cina. ?????? - pacifistavero : RT @DiegoFusaro: Dopo Putin, questa squallida narrativa si sposta su Xi Jinping. 'Professionisti dell'informazione'... Fonte: 'Libero'. htt… - CarloneDaniela : RT @Bohemian_322: Dopo i 3 tumori diversi di Putin, l'aneurisma di Xi Jinping, le menomazioni di Shoygu e il rapimento di Gerasimov a che p… - gipsy1966 : RT @Bohemian_322: Dopo i 3 tumori diversi di Putin, l'aneurisma di Xi Jinping, le menomazioni di Shoygu e il rapimento di Gerasimov a che p… - rossounfiore : RT @Bohemian_322: Dopo i 3 tumori diversi di Putin, l'aneurisma di Xi Jinping, le menomazioni di Shoygu e il rapimento di Gerasimov a che p… -

ilmessaggero.it

e Xisono malati": i sintomi in pubblico e le voci sempre più insistenti: perché si teme un colpo di stato In servizio presso un ospedale di Lugansk, il mercenario scopre che il ...... che sembrano però in parte avallate dall'analisi delle più recenti immagini di: il tremore ... Capire quello che accade in Cina è ancora più complicato, ma anche Xiavrebbe seri problemi ... «Putin e Xi Jinping sono malati»: i sintomi in pubblico e le voci sempre più insistenti: perché si teme un col La guerra in Ucraina e lo scenario: la Cina, finora ambigua, potrebbe essere decisiva nello spingere la Russia alla tregua ...Non faccio altro che parlare apertamente e con conoscenza di causa». «Putin e Xi Jinping sono malati»: i sintomi in pubblico e le voci sempre più insistenti: perché si teme un colpo di stato In ...