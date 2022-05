Giro d’Italia 2022, Vincenzo Nibali: l’orgoglio del campione! Resiste, limita i danni e ora sogna un piazzamento in top10 (Di domenica 15 maggio 2022) Vincenzo Nibali ha annunciato il proprio addio al ciclismo soltanto quattro giorni fa. Mercoledì scorso, infatti, lo Squalo ha comunicato che appenderà la bicicletta al chiodo al termine di questa stagione. Una decisione ufficializzata dopo le fatiche riscontrate il giorno precedente sull’Etna, ma con la convinzione che in questa annata agonistica potesse ancora sparare qualche cartuccia dei giorni migliori e che potesse togliersi qualche soddisfazione nel Giro d’Italia in corso di svolgimento. l’orgoglio del campione è saltato fuori immediatamente. Il siciliano ha saputo rispondere prontamente, nella tappa più impegnativa della prima settimana della Corsa Rosa. Il capitano dell’Astana ha infatti pedalato meravigliosamente sul durissimo Blockhaus, per larghi tratti si è visto il corridore dei giorni ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)ha annunciato il proprio addio al ciclismo soltanto quattro giorni fa. Mercoledì scorso, infatti, lo Squalo ha comunicato che appenderà la bicicletta al chiodo al termine di questa stagione. Una decisione ufficializzata dopo le fatiche riscontrate il giorno precedente sull’Etna, ma con la convinzione che in questa annata agonistica potesse ancora sparare qualche cartuccia dei giorni migliori e che potesse togliersi qualche soddisfazione nelin corso di svolgimento.del campione è saltato fuori immediatamente. Il siciliano ha saputo rispondere prontamente, nella tappa più impegnativa della prima settimana della Corsa Rosa. Il capitano dell’Astana ha infatti pedalato meravigliosamente sul durissimo Blockhaus, per larghi tratti si è visto il corridore dei giorni ...

