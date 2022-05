GAZZETTA – Napoli, anche per Osimhen può essere l’ultima al Maradona: c’è un rischio concreto (Di domenica 15 maggio 2022) Lorenzo Insigne prepara l’addio al Napoli giocando l’ultima gara allo stadio Diego Armando Maradona. Tutto pronto per salutare il capitano azzurro e dieci anni di storia con la maglia del club partenopeo. Ma secondo GAZZETTA dello Sport, anche Osimhen potrebbe giocare l’ultima partita col Napoli allo stadio Maradona. Le voci di calciomercato dalla Premier League si fanno sempre più pressanti, con Aurelio De Laurentiis che si farebbe ingolosire volentieri da 100 milioni di euro. Non è un caso che si continui a parlare di sostituti di Osimhen, nonostante il calciatore nigeriano abbia fatto capire di voler restare a Napoli. Negli scorsi giorni dalla Turchia hanno rilanciato il nome di Icardi per il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 15 maggio 2022) Lorenzo Insigne prepara l’addio algiocandogara allo stadio Diego Armando. Tutto pronto per salutare il capitano azzurro e dieci anni di storia con la maglia del club partenopeo. Ma secondodello Sport,potrebbe giocarepartita colallo stadio. Le voci di calciomercato dalla Premier League si fanno sempre più pressanti, con Aurelio De Laurentiis che si farebbe ingolosire volentieri da 100 milioni di euro. Non è un caso che si continui a parlare di sostituti di, nonostante il calciatore nigeriano abbia fatto capire di voler restare a. Negli scorsi giorni dalla Turchia hanno rilanciato il nome di Icardi per il ...

