Djokovic vince Internazionali d’Italia 2022, Tsitsipas battuto in finale (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Novak Djokovic vince gli Internazionali d’Italia 2022 a Roma. Il serbo, numero 1 del tennis mondiale, in finale batte il greco Stefanos Tsitsipas per 6-0, 7-6 (7-5) un 1h36?. Il fuoriclasse di Belgrado, che compirà 35 anni il 22 maggio, conquista il primo titolo dell’anno e il sesto della carriera sulla terra rossa del Foro Italico. Il match, come appare chiaro dallo score, comincia con un monologo di Nole che archivia il primo set senza lasciare nulla al rivale. Tsitsipas entra in partita nel secondo parziale e allunga sul 3-1, strappando il servizio al rivale, e sembra in totale controllo della situazione fino al 5-2. Djokovic restituisce il break nel momento clou (4-5), verdetto rinviato al tie-break. Il numero 1 del ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Novakglia Roma. Il serbo, numero 1 del tennis mondiale, inbatte il greco Stefanosper 6-0, 7-6 (7-5) un 1h36?. Il fuoriclasse di Belgrado, che compirà 35 anni il 22 maggio, conquista il primo titolo dell’anno e il sesto della carriera sulla terra rossa del Foro Italico. Il match, come appare chiaro dallo score, comincia con un monologo di Nole che archivia il primo set senza lasciare nulla al rivale.entra in partita nel secondo parziale e allunga sul 3-1, strappando il servizio al rivale, e sembra in totale controllo della situazione fino al 5-2.restituisce il break nel momento clou (4-5), verdetto rinviato al tie-break. Il numero 1 del ...

