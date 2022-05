Via al Servizio Civile Universale Digitale e 200 tirocini formativi (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nell’ambito del programma d’intervento “Servizio Civile Digitale- Campania Digitale”, sono state approvate dal Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri due proposte progettuali presentate dal Comune di Napoli in co-progettazione con l‘A.P.S. Callystoarts: “Digital Assist” che prevede l’assegnazione di 14 volontari e “Cittadini digitali” che vedrà impegnati 16 volontari. Il progetto “Digital Assist” mira a contrastare l’isolamento sociale e Digitale, conseguente al recente clima pandemico, mediante percorsi di assistenza rivolti ad adulti e anziani in condizione di disagio, al fine di consentire loro di imparare ad orientarsi in autonomia nelle processi burocratici informatizzati. “Cittadini Digitali” è, invece, un progetto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nell’ambito del programma d’intervento “- Campania”, sono state approvate dal Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri due proposte progettuali presentate dal Comune di Napoli in co-progettazione con l‘A.P.S. Callystoarts: “Digital Assist” che prevede l’assegnazione di 14 volontari e “Cittadini digitali” che vedrà impegnati 16 volontari. Il progetto “Digital Assist” mira a contrastare l’isolamento sociale e, conseguente al recente clima pandemico, mediante percorsi di assistenza rivolti ad adulti e anziani in condizione di disagio, al fine di consentire loro di imparare ad orientarsi in autonomia nelle processi burocratici informatizzati. “Cittadini Digitali” è, invece, un progetto ...

