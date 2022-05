Verso Sud, a Draghi la maglia del Sorrento con il numero 1 (Di venerdì 13 maggio 2022) Il premier Draghi atterra in elicottero a Sorrento, per il Forum “Verso Sud” e riceve in dono una maglia rossonera con il numero 1 ed il suo nome. Non è quella del Milan, ma quella Sorrento calcio, che ha gli stessi colori e gioca in serie D. A consegnargliela è il segretario del club, Benito Gargiulo. L’ elicottero del premier è atterrato sul campo di gioco della squadra di calcio della cittadina costiera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) Il premieratterra in elicottero a, per il Forum “Sud” e riceve in dono unarossonera con il1 ed il suo nome. Non è quella del Milan, ma quellacalcio, che ha gli stessi colori e gioca in serie D. A consegnargliela è il segretario del club, Benito Gargiulo. L’ elicottero del premier è atterrato sul campo di gioco della squadra di calcio della cittadina costiera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

