Un uomo tenta di violentarla, lei reagisce e lo uccide con una mossa di jujitsu (Di venerdì 13 maggio 2022) Un uomo ha tentato di violentarla, lei lo ha messo ko, fino a ucciderlo, in poco tempo e con delle mosse, molto efficaci, di jujitsu. Ora, però, la donna potrebbe essere incriminata per omicidio. È accaduto in Brasile, a Vila Perus (San Paolo), nella notte tra sabato e domenica scorsi. La donna era in compagnia di un’amica e stava tornando a casa, quando le due sono state assalite da un uomo: una delle due vittime è riuscita a fuggire, mentre l’altra, una ventenne, è stata costretta ad affrontare il suo aggressore, forte della sua esperienza nelle arti marziali. In meno di un minuto, la donna è riuscita a mettere l’uomo ko. L’aggressore era rimasto completamente privo di sensi e a quel punto la vittima ha chiamato la polizia, ignara del fatto che ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 13 maggio 2022) Unhato di, lei lo ha messo ko, fino arlo, in poco tempo e con delle mosse, molto efficaci, di. Ora, però, la donna potrebbe essere incriminata per omicidio. È accaduto in Brasile, a Vila Perus (San Paolo), nella notte tra sabato e domenica scorsi. La donna era in compagnia di un’amica e stava tornando a casa, quando le due sono state assalite da un: una delle due vittime è riuscita a fuggire, mentre l’altra, una ventenne, è stata costretta ad affrontare il suo aggressore, forte della sua esperienza nelle arti marziali. In meno di un minuto, la donna è riuscita a mettere l’ko. L’aggressore era rimasto completamente privo di sensi e a quel punto la vittima ha chiamato la polizia, ignara del fatto che ...

