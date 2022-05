(Di venerdì 13 maggio 2022)nelle ultime settimane ha riconquistato terrenodei Famosi diventando, almeno per i telespettatori, il naufrago. E’ quanto trapela dagli ultimiin rete ospitati sui principali portali e che sembrano evidenziare un parere unanime da parte degli utenti.è ildei Famosi Esattamente come accaduto in apertura... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Nicolas Vaporidis all’Isola senza rivali: per i sondaggi è lui il preferito #isola - CronacaSocial : Isola Dei Famosi, Nicolas Vaporidis smaschera Laura: 'Ha truccato la prova'. Ilary Blasi si infuria. ????… - CronacaSocial : Nicolas Vaporidis, sapete quanto guadagna all'Isola dei Famosi? 'Tanti soldi'. ???? - StraNotizie : Nicolas Vaporidis, sapete quanto guadagna all'Isola dei Famosi? - foreigner_flp : nicolas vaporidis unità di misura del fallimento -

L'Isola dei Famosi, l'attore non ha dubbi: 'Alessandro non è uno sciocco' Ha poi preso la parola, il quale ha subito colto la palla al balzo per spezzare una lancia in favore del ...... però, non sembra convincere i naufraghi, in particolar modo Edoardo Tavassi che ha confidato tutti i suoi dubbi e perplessità a. Edoardo Tavassi critica Marialaura De Vitis a L'...Nicolas Vaporidis all'Isola dei Famosi ancora senza rivali: per i sondaggi è lui il preferito della nuova puntata, ecco i risultati.Secondo Edoardo Tavassi, Maria Laura De Vitis non sarebbe realmente interessata ad Alessandro Iannoni: 'Sa troppo di strategia' ...