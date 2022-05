Advertising

Agenzia ANSA

Lo ha detto il presidente del consiglio europeo Charles, durante la sua visita a Hiroshima. 'Questo non sta solo scuotendo la sicurezza dell'Europa, ma sta pericolosamente alzando la posta in ...Lo ha detto il presidente del consiglio europeo Charles, durante la sua visita a Hiroshima. "Questo non sta solo scuotendo la sicurezza dell'Europa, ma sta pericolosamente alzando la posta in ... Michel: "Da Mosca minaccia alla sicurezza globale" - Mondo In questo momento 'la sicurezza globale e' minacciata. La Russia, uno Stato nucleare e membro permanente del consiglio di sicurezza delle ...La Russia, uno Stato nucleare e membro permanente del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta attaccando la nazione sovrana dell’Ucraina, facendo riferimenti vergognosi e inaccettabili all’uso ...