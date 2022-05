Inter, Inzaghi spera di recuperare Bastoni in vista del Cagliari (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo la giornata libera concessa da Inzaghi ai suoi giocatori dopo la finale di Coppa Italia, i nerazzurri sono tornati ad Appiano per preparare la trasferta di Cagliari in programma domenica sera, gara già potenzialmente decisiva per la lotta Scudetto. Il tecnico spera di recuperare Bastoni, che ha cercato di forzare i tempi per esserci contro la Juventus prendendo poi la decisione di evitare rischi. La linea a tre di difesa sarà completata da Skriniar e De Vrij, mentre a centrocampo ci saranno Dumfries e Perisic esterni con Brozovic, Barella e Calhanoglu in mezzo. In attacco potrebbe cambiare il partner di Lautaro, con Correa favorito su Dzeko. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo la giornata libera concessa daai suoi giocatori dopo la finale di Coppa Italia, i nerazzurri sono tornati ad Appiano per preparare la trasferta diin programma domenica sera, gara già potenzialmente decisiva per la lotta Scudetto. Il tecnicodi, che ha cercato di forzare i tempi per esserci contro la Juventus prendendo poi la decisione di evitare rischi. La linea a tre di difesa sarà completata da Skriniar e De Vrij, mentre a centrocampo ci saranno Dumfries e Perisic esterni con Brozovic, Barella e Calhanoglu in mezzo. In attacco potrebbe cambiare il partner di Lautaro, con Correa favorito su Dzeko. SportFace.

