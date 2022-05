Il video di Pioli (Milan) al giovane superstite: 'Ti aspettiamo allo stadio' (Di venerdì 13 maggio 2022) "Ciao Nicolò, sappiamo che stai passando un momento delicato ma sappiamo anche che sei forte, che reagirai e che saremo presto qui tutti assieme. Forza Nicolò": è il video messaggio di Stefano Pioli (... Leggi su quotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) "Ciao Nicolò, sappiamo che stai passando un momento delicato ma sappiamo anche che sei forte, che reagirai e che saremo presto qui tutti assieme. Forza Nicolò": è ilmessaggio di Stefano(...

