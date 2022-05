Giro d’Italia, Bouwman vince la tappa. Pedro Lopez resta rosa (Di venerdì 13 maggio 2022) E' il giorno degli olandesi al Giro d'Italia che a Potenza, nella settima tappa del Giro d'Italia, hanno occupato tre dei primi quattro posti. A trionfare sul traguardo, posto al termine di uno strappo con punte di pendenza superiori al 10%, è stato Koen Bouwman (Jumbo-Visma) che ha distanziato i suoi compagni d'avventura Bauke Mollema e Davide Formolo anche grazie all'aiuto nei km finali di Tom Dumoulin. Il Gruppo Maglia rosa, che si è selezionato lungo le salite dell'Appennino Lucano, è arrivato a 2'59" regolato da Lennard Kämna. Per Koen Bouwman, oltre alla soddisfazione del successo di tappa, anche la leadership nella Maglia Azzurra della classifica dei GPM."Non ho parole per descrivere la mia felicità - dice il vincitore - vincere una ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 13 maggio 2022) E' il giorno degli olandesi ald'Italia che a Potenza, nella settimadeld'Italia, hanno occupato tre dei primi quattro posti. A trionfare sul traguardo, posto al termine di uno strappo con punte di pendenza superiori al 10%, è stato Koen(Jumbo-Visma) che ha distanziato i suoi compagni d'avventura Bauke Mollema e Davide Formolo anche grazie all'aiuto nei km finali di Tom Dumoulin. Il Gruppo Maglia, che si è selezionato lungo le salite dell'Appennino Lucano, è arrivato a 2'59" regolato da Lennard Kämna. Per Koen, oltre alla soddisfazione del successo di, anche la leadership nella Maglia Azzurra della classifica dei GPM."Non ho parole per descrivere la mia felicità - dice il vincitore -re una ...

Advertising

giroditalia : Stage 6? of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6? del Giro d'Italia 2022 è partita! #Giro - giroditalia : ???Not a single flat meter on today's menu! Have fun and enjoy the show of the Giro d'Italia 2022! ???Nel menù di og… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 7? ???? @tom_dumoulin, @koenbouwma, @BaukeMollema, ???? @davideformolo, ???? Diego Andrés… - SkySport : Giro d'Italia, l'olandese Bouwman vince la 7^ tappa. Lopez Perez conserva la maglia rosa #SkySport #Ciclismo #Giro… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Giro d'Italia, Castel dell'Ovo si illumina di rosa [aggiornamento delle 18:08] -