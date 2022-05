Come i conservatori deformano il pontificato di Francesco, in un libro di Massimo Borghesi (Di venerdì 13 maggio 2022) di Antonio Salvati Com'è assai noto, dal Concilio Vaticano II ad oggi, tutti gli ultimi pontefici sono stati oggetto di critiche. Talvolta spesso molto dure. Non sono stati risparmiati né Paolo VI, né ... Leggi su globalist (Di venerdì 13 maggio 2022) di Antonio Salvati Com'è assai noto, dal Concilio Vaticano II ad oggi, tutti gli ultimi pontefici sono stati oggetto di critiche. Talvolta spesso molto dure. Non sono stati risparmiati né Paolo VI, né ...

Advertising

globalistIT : - AngelaMeoni : RT @tziu_franco: oggi le persone razionali sono inquadrate come moderate e invece son rivoluzionarie perché vogliono fare e cambiare; i se-… - tziu_franco : oggi le persone razionali sono inquadrate come moderate e invece son rivoluzionarie perché vogliono fare e cambiare… - Lamp__1 : RT @elpme10: @ELuttwak Perché sono ben camuffati proprio come succede tra “democratici” e “conservatori” in USA e in ogni Paese del mondo… - ContiNicola_ : @MauroGiubileo @il_latinista Per quanto riguarda la Tatcher, era la meno peggio. Ma la guerra delle Malvine, gli sc… -