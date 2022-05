Si registrano problemi PSN oggi 12 maggio: down server parziale (Di giovedì 12 maggio 2022) Ci sono diverse segnalazioni questa mattina a proposito dei problemi PSN, con down server al momento riscontrato solo da alcuni utenti. Una questione che va valutata molto attentamente, anche se a differenza di quanto vi abbiamo riportato a marzo non sembra esserci un disservizio totale del sistema. A prescindere da questo, vediamo quali sono le prime certezze che abbiamo sul malfunzionamento venuto a galla questo giovedì per il pubblico interessato, in modo da contestualizzare al meglio qualsiasi tipo di discorso. Cosa sappiamo al momento sui problemi PSN di oggi 12 maggio: tutto sul possibile down dei server Sostanzialmente, i problemi PSN di oggi 12 maggio sono riscontrati solo da un segmento ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Ci sono diverse segnalazioni questa mattina a proposito deiPSN, conal momento riscontrato solo da alcuni utenti. Una questione che va valutata molto attentamente, anche se a differenza di quanto vi abbiamo riportato a marzo non sembra esserci un disservizio totale del sistema. A prescindere da questo, vediamo quali sono le prime certezze che abbiamo sul malfunzionamento venuto a galla questo giovedì per il pubblico interessato, in modo da contestualizzare al meglio qualsiasi tipo di discorso. Cosa sappiamo al momento suiPSN di12: tutto sul possibiledeiSostanzialmente, iPSN di12sono riscontrati solo da un segmento ...

