Scuola digitale 2022-26, quattro le iniziative progettuali del programma. NOTA (Di giovedì 12 maggio 2022) Con la NOTA 651 del 12 maggio il Ministero dell'Istruzione indica il programma della Scuola digitale. Il Ministero dell’Istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno infatti attivato il programma “Scuola digitale 2022-2026”, volto a sostenere questo percorso di innovazione, rendendo le Istituzioni scolastiche più digitali, moderne, accessibili ed efficienti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 12 maggio 2022) Con la651 del 12 maggio il Ministero dell'Istruzione indica ildella. Il Ministero dell’Istruzione e il Dipartimento per la trasformazionedella Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno infatti attivato il-2026”, volto a sostenere questo percorso di innovazione, rendendo le Istituzioni scolastiche più digitali, moderne, accessibili ed efficienti. L'articolo .

Advertising

FrankFormisano : #Scuola, gli “Avvisi Pnrr” la possono migliorare davvero: ecco come - xiffar : Preside che partecipa al seminario sulla scuola digitale, e non riesce a condividere lo schermo. Bene eh - ZyXELItalia : Per le scuole è il momento perfetto per dotarsi di una infrastruttura di rete capace e adatta alle necessità di per… - ProDocente : Gli ostacoli alla funzionalità della scuola. Talk digitale su Orizzonte Scuola Tv con Califano, Bucalo e Sannito. L… - lenovoitalia : Non perderti dal 20 al 22 maggio @FieraDidacta e vieni a scoprire tutte le innovazioni #Lenovo per il mondo della… -