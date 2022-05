Meghan Markle prossimo Presidente USA? L’invito ormai è ufficiale (Di giovedì 12 maggio 2022) Meghan Markle potrebbe davvero diventare il primo Presidente donna degli Stati Uniti: L’invito del Partito Repubblicano è ufficiale! Meghan è sempre stata politicamente molto vicina al Partito Repubblicano, lo stesso partito a cui appartengono Barack Obama, Hilary Clinton e l’attuale Presidente Joe Biden. Il partito, che si identifica con il colore azzurro, difende molti principi per cui l’attrice si è sempre battuta, come i diritti civili, i diritti della popolazione nera e la difesa delle donne. Conoscendo la Duchessa, nel momento in cui Harry e Meghan si sono trasferiti negli Stati Uniti erano stati in molti a ipotizzare che Meghan avrebbe potuto decidere di scendere in politica. Del resto l’attrice si era sempre ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 12 maggio 2022)potrebbe davvero diventare il primodonna degli Stati Uniti:del Partito Repubblicano èè sempre stata politicamente molto vicina al Partito Repubblicano, lo stesso partito a cui appartengono Barack Obama, Hilary Clinton e l’attualeJoe Biden. Il partito, che si identifica con il colore azzurro, difende molti principi per cui l’attrice si è sempre battuta, come i diritti civili, i diritti della popolazione nera e la difesa delle donne. Conoscendo la Duchessa, nel momento in cui Harry esi sono trasferiti negli Stati Uniti erano stati in molti a ipotizzare cheavrebbe potuto decidere di scendere in politica. Del resto l’attrice si era sempre ...

