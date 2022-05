LIVE Sinner-Krajinovic, ATP Roma 2022 in DIRETTA: orario e programma Canale20, occasione da sfruttare (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE TESTUALE del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma che vedrà opposto il nostro Jannik Sinner al serbo Filip Krajinovic. Secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che si impose in due set nelle semifinali dell’ATP 250 di Sofia 2021, dove trionfò trovando il suo secondo successo sul cemento indoor bulgaro. Chi vince troverà ai quarti di finale uno tra Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas. Sinner arriva a questo match dopo aver agguantato i quarti di finale nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo e gli ottavi in quel di Madrid. Il giovane talento di San Candido, scivolato al numero 13 delle classifiche ATP, nei primi 1000 su terra battuta si è arreso ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellaTESTUALE del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 diche vedrà opposto il nostro Jannikal serbo Filip. Secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che si impose in due set nelle semifinali dell’ATP 250 di Sofia 2021, dove trionfò trovando il suo secondo successo sul cemento indoor bulgaro. Chi vince troverà ai quarti di finale uno tra Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas.arriva a questo match dopo aver agguantato i quarti di finale nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo e gli ottavi in quel di Madrid. Il giovane talento di San Candido, scivolato al numero 13 delle classifiche ATP, nei primi 1000 su terra battuta si è arreso ...

Advertising

solounastella : RT @Mibavi1: Complimenti a #JannikSinner ! ???????????? - News24_it : Sinner Fognini all’Atp Roma, risultato: 6-2, 3-6, 6-3 per Jannik che ora trova Krajinovic - Corriere della Sera - zazoomblog : LIVE Sinner-Fognini 6-2 3-6 5-3 ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’altoatesino serve per il match - #Sinner-Fognini… - Mibavi1 : Complimenti a #JannikSinner ! ???????????? - zazoomblog : LIVE – Sinner-Fognini 6-2 3-6 6-3 secondo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Fogni… -