Can Yaman e il furto: ecco cosa è accaduto all’attore turco (Di giovedì 12 maggio 2022) Can Yaman e il furto. L’allarme lanciato dal sito dell’associazione benefica dell’attore turco. ecco cosa è successo Un gesto che ha sconvolto i fan di Can Yaman. Un annuncio è apparso in queste ore sull’account ufficiale dell’associazione benefica Can Yaman for Children. In partica è accaduto che per derubare l’associazione dell’attore turco, nata per aiutare i bambini, è stato creato un sito fake per sottrarre le donazioni all’associazione che si occupa di garantire i bimbi. A denunciare l’accaduto è intervenuta l’associazione che in una storia sull’account ufficiale ha scritto che la Can Yaman for Children non ha alcun sito e di fare attenzione alle donazioni che possono essere effettuate solo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Cane il. L’allarme lanciato dal sito dell’associazione benefica dell’attoreè successo Un gesto che ha sconvolto i fan di Can. Un annuncio è apparso in queste ore sull’account ufficiale dell’associazione benefica Canfor Children. In partica èche per derubare l’associazione dell’attore, nata per aiutare i bambini, è stato creato un sito fake per sottrarre le donazioni all’associazione che si occupa di garantire i bimbi. A denunciare l’è intervenuta l’associazione che in una storia sull’account ufficiale ha scritto che la Canfor Children non ha alcun sito e di fare attenzione alle donazioni che possono essere effettuate solo ...

