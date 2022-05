Calciomercato Napoli - Cammaroto tra conferme, spiragli ed ultime news (Di giovedì 12 maggio 2022) Cammaroto : "Napoli, conferme su Karlsson, spiragli di rinnovo per Fabian Ruiz, si riparte da un blocco di 10-12, ultime su David Ospina, Zielinski e Victor Osimhen" Emanuele Cammaroto, su NapoliMagazine.Com, ha analizato la situazione attuale del Napoli in ottica mercato. Questo quanto scritto dal giornalista esperto di Calciomercato: spiragli di rinnovo tra Fabian Ruiz e il Napoli. Aurelio De Laurentiis ha capito che l'entourage vuole portare via lo spagnolo a parametro zero e ha deciso di rompere gli indugi muovendosi personalmente con il giocatore. ADL sa che potrebbero arrivare offerte quest'estate ma ad un anno dalla scadenza il Napoli non avrebbe la forza contrattuale di ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 12 maggio 2022): "su Karlsson,di rinnovo per Fabian Ruiz, si riparte da un blocco di 10-12,su David Ospina, Zielinski e Victor Osimhen" Emanuele, suMagazine.Com, ha analizato la situazione attuale delin ottica mercato. Questo quanto scritto dal giornalista esperto didi rinnovo tra Fabian Ruiz e il. Aurelio De Laurentiis ha capito che l'entourage vuole portare via lo spagnolo a parametro zero e ha deciso di rompere gli indugi muovendosi personalmente con il giocatore. ADL sa che potrebbero arrivare offerte quest'estate ma ad un anno dalla scadenza ilnon avrebbe la forza contrattuale di ...

