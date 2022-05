Temptation Island sostituito da un altro programma di Maria De Filippi: quale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stando ai rumor, nell’estate del 2022 Temptation Island sarebbe stato cancellato. Maria De Filippi, però, starebbe già lavorando alla messa in onda di un programma inedito da proporre su Canale 5. Temptation Island cancellato Il settimanale Chi ha lanciato un’indiscrezione sulla programmazione estiva targata Mediaset: “È ufficiale: quest’anno Temptation Island non andrà in onda”. Tuttavia, il magazine diretto da Alfonso Signorini ha svelato un retroscena su Maria De Filippi: la conduttrice pavese starebbe lavorando con la sua squadra per proporre su Canale 5 un nuovo programma inedito: “Al momento ancora top secret”. Uomini e Donne Vip: smentita la messa in onda del ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stando ai rumor, nell’estate del 2022sarebbe stato cancellato.De, però, starebbe già lavorando alla messa in onda di uninedito da proporre su Canale 5.cancellato Il settimanale Chi ha lanciato un’indiscrezione sullazione estiva targata Mediaset: “È ufficiale: quest’annonon andrà in onda”. Tuttavia, il magazine diretto da Alfonso Signorini ha svelato un retroscena suDe: la conduttrice pavese starebbe lavorando con la sua squadra per proporre su Canale 5 un nuovoinedito: “Al momento ancora top secret”. Uomini e Donne Vip: smentita la messa in onda del ...

