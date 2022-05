Sole e caldo, ondata africana in arrivo sull’Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – caldo in aumento in Italia in settimana e probabile nuova ondata dal 17 maggio in un quadro già caratterizzato dal caldo anomalo in Marocco con allerta arancione, con l’anticiclone nordafricano verso la Spagna e poi l’Italia. Se queste sono le premesse verso l’estate, non sarà una sorpresa battere nuovamente il record di caldo europeo: un anno fa, in provincia di Siracusa, crollò il precedente valore ‘top’ ed in Sicilia con 48,8° C si scrisse la storia meteo europea. Le proiezioni dei principali modelli meteorologici, tra cui le previsioni stagionali di ECMWF, indicano un’Estate 2022 più calda di quella dell’anno scorso. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, prevede caldo in aumento per questa settimana, ma mette in guardia per una probabile seconda ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) –in aumento in Italia in settimana e probabile nuovadal 17 maggio in un quadro già caratterizzato dalanomalo in Marocco con allerta arancione, con l’anticiclone nordafricano verso la Spagna e poi l’Italia. Se queste sono le premesse verso l’estate, non sarà una sorpresa battere nuovamente il record dieuropeo: un anno fa, in provincia di Siracusa, crollò il precedente valore ‘top’ ed in Sicilia con 48,8° C si scrisse la storia meteo europea. Le proiezioni dei principali modelli meteorologici, tra cui le previsioni stagionali di ECMWF, indicano un’Estate 2022 più calda di quella dell’anno scorso. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, prevedein aumento per questa settimana, ma mette in guardia per una probabile seconda ...

