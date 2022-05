Miretti, ora della Juve: lo dice la sua storia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fabio Miretti è l’uomo del momento in casa Juventus. È riuscito a conquistare Allegri in questo finale di campionato, guadagnandosi... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fabioè l’uomo del momento in casantus. È riuscito a conquistare Allegri in questo finale di campionato, guadagnandosi...

Advertising

Vincenz43792377 : @GiovaAlbanese Non scherziamo, non si può mettere Zakaria Rabiot a centrocampo, sarebbe il punto più basso mai ragg… - Frances12925037 : @romeoagresti Allegri sarebbe ora che puntasse sui giovani. Miretti gioca perché Champions matematica - spettro20 : @Gianpaolo_5 …poi ci siamo riempiti di merda straniera… ora si deve puntare sui giovani, tipo Barça, con la nostra… - Barbato_Gabriel : @UmbertoF97 Pelle dal 1' solo che Max pensa al 3-5-2. Miretti...credo sia più orientato a 2 in mezzo o al massimo… - My7th2 : @pet_oliver @terribile76 @lupofranci1 Miretti al posto di Danilo si, lo avrei messo. Ma io non mi sto giocando il… -