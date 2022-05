“Il pilota è svenuto, aiuto, non ho idea di come si guidi un aereo”: passeggero prende i comandi e riesce miracolosamente a fare l’atterraggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Il pilota è svenuto, aiuto, non ho idea di come si guidi un aereo”. Ha davvero dell’incredibile – e a tratti del miracolo – quanto successo nelle scorse ore a bordo di un volo privato, un Cessna 208 monomotore. Siamo in Florida, negli Stati Uniti, e a dare la notizia è il Guardian: il pilota che si trovava ai comandi dell’aereo ha avuto un malore e ha perso i sensi così uno dei due passeggeri che si trovava a bordo è entrato in cabina di pilotaggio e non solo si è messo in contatto con la torre di controllo lanciando l’allarme, ma è addirittura riuscito a far atterrare l’aereo sulla pista dell’aeroporto internazionale di Palm Beach nonostante non avesse mai pilotato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Il, non hodisiun”. Ha davvero dell’incredibile – e a tratti del miracolo – quanto successo nelle scorse ore a bordo di un volo privato, un Cessna 208 monomotore. Siamo in Florida, negli Stati Uniti, e a dare la notizia è il Guardian: ilche si trovava aidell’ha avuto un malore e ha perso i sensi così uno dei due passeggeri che si trovava a bordo è entrato in cabina diggio e non solo si è messo in contatto con la torre di controllo lanciando l’allarme, ma è addirittura riuscito a far atterrare l’sulla pista dell’aeroporto internazionale di Palm Beach nonostante non avesse maito ...

