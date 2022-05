Cosa sappiamo dell’attacco hacker di Killnet ai siti italiani (Di mercoledì 11 maggio 2022) Attacco hacker Killnet a siti italiani tra cui anche quello del Senato e della Difesa. Mentre lo scriviamo stiamo controllando le homepage di entrambi i siti in questione e quello che viene restituito è chiaramente una conferma: sul sito del Senato compare il messaggio «Bad GatewayThe proxy server received an invalid response from an upstream server. Apache Server at www.senato.it Port 80» mentre per quanto riguarda il Ministero della Difesa, il sito non risulta essere raggiungibile. A rivendicare l’attacco, che ha coinvolto anche i siti di Scuola alti studi di Lucca, Istituto superiore di Sanità, Banca Compass, Infomedix e l’Aci, è stato il collettivo russo Killnet. LEGGI ANCHE >>> L’Italia è il paese più colpito in Europa quando si tratta di attacchi ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Attaccotra cui anche quello del Senato e della Difesa. Mentre lo scriviamo stiamo controllando le homepage di entrambi iin questione e quello che viene restituito è chiaramente una conferma: sul sito del Senato compare il messaggio «Bad GatewayThe proxy server received an invalid response from an upstream server. Apache Server at www.senato.it Port 80» mentre per quanto riguarda il Ministero della Difesa, il sito non risulta essere raggiungibile. A rivendicare l’attacco, che ha coinvolto anche idi Scuola alti studi di Lucca, Istituto superiore di Sanità, Banca Compass, Infomedix e l’Aci, è stato il collettivo russo. LEGGI ANCHE >>> L’Italia è il paese più colpito in Europa quando si tratta di attacchi ...

