Ultime Notizie Roma del 10-05-2022 ore 19:10 (Di martedì 10 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina e un’apertura nel 76 esimo giorno di guerra i bombardamenti sul acciaieria di mariupol sono sempre interessanti si alternano ai tentativi delle truppe russe rispondere dal ponte dell’evacuazione ma su telegram il consigliere del sindaco a sapere resistono la bandiera Ucraina sventola assurdo come adesso gli attacchi dell’ artiglieria russa Stanno battendo lungo tutta la linea di contatto disegnare un’ancora missili russi contro destra nella notte ieri sera al Sud è stato distrutto da radio di Mosca Il Monastero di San Giorgio forse un errore perché sarebbe di proprietà del patriarcato russo Antimo vagamente gli sforzi Assunta secondo gli 007 britannici la sottovalutazione da parte della Russia della Resistenza Ucraina ... Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina e un’apertura nel 76 esimo giorno di guerra i bombardamenti sul acciaieria di mariupol sono sempre interessanti si alternano ai tentativi delle truppe russe rispondere dal ponte dell’evacuazione ma su telegram il consigliere del sindaco a sapere resistono la bandiera Ucraina sventola assurdo come adesso gli attacchi dell’ artiglieria russa Stanno battendo lungo tutta la linea di contatto disegnare un’ancora missili russi contro destra nella notte ieri sera al Sud è stato distrutto da radio di Mosca Il Monastero di San Giorgio forse un errore perché sarebbe di proprietà del patriarcato russo Antimo vagamente gli sforzi Assunta secondo gli 007 britannici la sottovalutazione da parte della Russia della Resistenza Ucraina ...

