Graduatorie GPS, aggiornamento 2022: si possono inserire nuovi titoli e servizi e quelli non dichiarati nel 2020. Ma non si possono correggere errori (Di martedì 10 maggio 2022) Graduatorie GPS per le supplenze (ma anche eventuale ruoli su posto di sostegno) per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: siamo alla vigilia della riapertura per la presentazione della domanda attraverso Istanze online. In estate poi un'ulteriore domanda per partecipare all'attribuzione delle supplenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 10 maggio 2022)GPS per le supplenze (ma anche eventuale ruoli su posto di sostegno) per gli anni scolastici/23 e 2023/24: siamo alla vigilia della riapertura per la presentazione della domanda attraverso Istanze online. In estate poi un'ulteriore domanda per partecipare all'attribuzione delle supplenze. L'articolo .

