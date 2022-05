Convocati Juve: Locatelli c'è con l'Inter, fuori in 4 (Di martedì 10 maggio 2022) Ecco i Convocati della Juventus per la finale di Coppa Italia con l'Inter: Allegri recupera Manuel Locatelli e Luca Pellegrini, oltre allo... Leggi su calciomercato (Di martedì 10 maggio 2022) Ecco idellantus per la finale di Coppa Italia con l': Allegri recupera Manuele Luca Pellegrini, oltre allo...

Advertising

ilbianconerocom : Juve, UFFICIALI i convocati per la Coppa Italia: c'è Locatelli! Out un difensore, un 'grande ritorno' a centrocampo… - Luxgraph : Juve-Inter, i convocati di Allegri per la finale di Coppa Italia: torna Locatelli - news24_inter : #JuveInter: i convocati di #Allegri per la finale di Coppa Italia - OggiSportNotiz2 : Le probabili formazioni di #JuveInter per la finale di #CoppaItalia. I convocati per la Juventus: tornano… - kzy_juve : RT @juventusfc: I convocati per la Finale di #CoppaItaliaFrecciarossa! ???? By @bitgetglobal #ForzaJuve -