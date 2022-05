Come cambia il cervello di un astronauta che sta a lungo nello Spazio (Di martedì 10 maggio 2022) Cosa succede al corpo di un astronauta in missione? Alla vigilia di un vero e proprio tour de force spaziale che vedrà le principali agenzie districarsi tra la sostituzione della Stazione Spaziale Internazionale (dove Samantha Cristoforetti ha appena segnato il record social con la prima diretta TikTok dallo Spazio), il ritorno sulla Luna e la preparazione verso lo sbarco dell’uomo su Marte, un nuovo studio mette in guardia sul tempo trascorso dagli astronauti nello Spazio. Stando ad una ricerca pubblicata sulla rivista Scientific Reports il cervello degli astronauti subirebbe dei cambiamenti in orbita: analizzando il cervello di 15 astronauti, prima e dopo il viaggio di mesi sulla ISS, la ricerca ha evidenziato un’anomalia negli spazi perivascolari che si trovano ... Leggi su gqitalia (Di martedì 10 maggio 2022) Cosa succede al corpo di unin missione? Alla vigilia di un vero e proprio tour de force spaziale che vedrà le principali agenzie districarsi tra la sostituzione della Stazione Spaziale Internazionale (dove Samantha Cristoforetti ha appena segnato il record social con la prima diretta TikTok dallo), il ritorno sulla Luna e la preparazione verso lo sbarco dell’uomo su Marte, un nuovo studio mette in guardia sul tempo trascorso dagli astronauti. Stando ad una ricerca pubblicata sulla rivista Scientific Reports ildegli astronauti subirebbe deimenti in orbita: analizzando ildi 15 astronauti, prima e dopo il viaggio di mesi sulla ISS, la ricerca ha evidenziato un’anomalia negli spazi perivascolari che si trovano ...

